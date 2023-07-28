Шойгу в Северной Корее. Что Москва может взять у Пхеньяна и поможет ли это Кремлю — отвечает кореевед 28 июля, 16:11 Северокорейский диктатор Ким Чен Ын и министр обороны РФ Сергей Шойгу в Пхеньяне, 27 июля 2023 года (Фото:KCNA via REUTERS)

Николай Полищук, кореевед, в эфире Radio NV объяснил, как визит российского министра обороны Сергея Шойгу в КНДР может помочь планам Москвы и что может получить от этого Кремль.

— Как вы оцениваете визит Шойгу к Ким Чен Ыну?

— Я думаю, что Северная Корея не может чего-то серьезного предложить России по тем причинам, что то, что они могут предложить, Россия имеет на своих складах и очень большое количество, это преимущественно очень старая, советского образца, техника. А новейшим они не поделятся скорее всего из-за того, что любое отправленное из северокорейского ноу-хау в Россию, оно завтра станет известно или американцам, или южнокорейцам.

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