Ким Чен Ын призвал резко увеличить производство ракет в КНДР 14 августа, 09:51 Ким Чен Ын посетил крупные северокорейские заводы по производству ракет (Фото:KCNA via Reuters)

Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал резко увеличить мощности по производству ракет.

Об этом он сказал во время посещения крупных заводов по производству стратегических ракет, ракетных установок и других видов вооружения, пишет Yonhap со ссылкой на государственные северокорейские СМИ.

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«Он поставил важную задачу — резко увеличить существующие мощности по производству ракет, чтобы серийно производить ракеты в соответствии с требованиями системы расширенных и усиленных фронтовых частей и ракетных подразделений и оперативными планами», — говорится в сообщении.

Северокорейский диктатор заявил, что армия КНДР должна быть оснащена «подавляющей военной силой» для «ведения любой войны в любой момент, чтобы не позволить врагам осмелиться применить свои вооруженные силы и наверняка уничтожить их, если они предпримут нападение».

10 августа Ким Чен Ын призвал готовиться к возможной наступательной войне.

Заявление прозвучало на фоне планов Южной Кореи и США организовать совместные военные учения в этом месяце, которые Пхеньян осудил и назвал «репетицией вторжения на Север».

Пхеньян уже трижды за год испытал межконтинентальные баллистические ракеты, обвинив Вашингтон и Сеул в «нагнетании напряженности», в частности из-за военных учений и пришвартовки атомной подводной лодки.

12 июля КНДР осуществила самый длительный запуск баллистической ракеты.

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын нашел способы, как поддерживать экономику своей страны, в том числе и за счет России. Как сообщает Bloomberg, это помогает его режиму жить под санкциями и продолжать работу над ядерной программой.