Резников призвал Австралию присоединиться к танковой коалиции для ВСУ 29 мая, 04:50 Украинские военные проходят учения на танках Leopard (Фото:REUTERS/Nadja Wohlleben)

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал Австралию присоединиться к танковой коалиции, предоставив ВСУ технику.

Резников отметил, что австралийские Bushmasters «были невероятны в реальных боевых действиях». Глава Минобороны призвал Австралию предоставить также танки и зенитные ракеты среднего радиуса действия Hawk.

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«Дорогие австралийские друзья, на протяжении всей истории вы неоднократно доказывали, что австралийцы — нация свободолюбивых воинов, которые всегда противостоят хулигану. Вы находитесь за 15 тысяч километров, но мы очень близки в наших общих ценностях и готовности их отстаивать. Вот почему в первые месяцы российской агрессии Австралия сделала наибольший вклад в Украину вне НАТО», — заявил Резников.

27 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина получила почти всю обещанную технику от Запада — более 98% - и теперь имеет «военный потенциал» для освобождения территорий.

21 апреля на базе Рамштайн в Германии глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что за несколько месяцев союзники передали Украине более 230 танков, более 1550 единиц бронетехники и другое оборудование и боеприпасы для поддержки более чем девяти новых бронетанковых бригад.

Инфографика: NV