Генсек НАТО: Украина получила от Запада почти всю обещанную технику. Есть потенциал для освобождения территорий 27 апреля, 12:38 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Heiko Becker)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники передали Украине почти всю обещанную технику и теперь у ВСУ есть «военный потенциал» для деоккупации территорий.

Об этом он сказал во время брифинга в четверг, 27 апреля, пишет The Guardian.

«Более 98% боевых машин, обещанных Украине, доставили. Теперь у нее есть военный потенциал, необходимый для восстановления территории», — сказал генсек НАТО.

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Так, Столтенберг повторил оценку главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи. Накануне он заявил о таком же проценте вооружения, которое Киев получил для контрнаступления.

В то же время реагируя на это, советник главы Офиса президента сказал, что, по его мнению, «98% — это слишком [большая цифра]». Он считает, что Каволи «выходит из определенной математики», а техники должно быть гораздо больше.

21 апреля на базе Рамштайн в Германии прошла 11-я встреча более 50 союзников Украины — заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что участники встречи договорились активизировать поставку Украине систем ПВО и снарядов для них.

Глава Пентагона также сообщил, что за несколько месяцев участники Рамштайна передали Украине более 230 танков, свыше 1550 единиц бронетехники и другое оборудование и боеприпасы для поддержки более чем девяти новых бронетанковых бригад.



