«Посылка для ЗСУ». Новая пошта показала, как упаковывает танки Leopard, тролля российских пропагандистов — видео

24 мая, 17:07
Поделиться:
Данной инструкцией может воспользоваться любой, у кого найдется танк Leopard (Фото:Коллаж NV)

Данной инструкцией может воспользоваться любой, у кого найдется танк Leopard (Фото:Коллаж NV)

После «разоблачительного» поста кремлевского пропагандиста Сергея Маркова о якобы использовании грузовиков Новой пошты для доставки в Украину западной военной техники, компания решила «раскрыть все карты».

Скриншот/t.me/logikamarkova
Фото: Скриншот/t.me/logikamarkova

В соцсетях появилось видео с пошаговой инструкцией, как правильно упаковывать посылку с немецким танком Leopard.

Читайте также:
Оккупанты утверждают, что «захватили» Leopard 2, но не покажут, поскольку решили его утопить — видео

«Все говорят об отправке танков Leopard из Европы в Украину. Но никто не спрашивает, как его запаковать. Коробка. Бумага. Укладка. Танк. Поднимаем. Кладем. Нож. Пупырка. Режем. Складываем. Скотч. Наклейка. Готово», — рассказал сотрудник Новой пошты в обнародованном видео, тролля таким образом бывшего советника российского диктатора Владимира Путина и прочих конспирологов.

Видео дня

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Соцсети Военная помощь Троллинг Российская пропаганда Новая почта Война России против Украины танки Leopard

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X