«Посылка для ЗСУ». Новая пошта показала, как упаковывает танки Leopard, тролля российских пропагандистов — видео 24 мая, 17:07 Данной инструкцией может воспользоваться любой, у кого найдется танк Leopard (Фото:Коллаж NV)

После «разоблачительного» поста кремлевского пропагандиста Сергея Маркова о якобы использовании грузовиков Новой пошты для доставки в Украину западной военной техники, компания решила «раскрыть все карты».

Фото: Скриншот/t.me/logikamarkova

В соцсетях появилось видео с пошаговой инструкцией, как правильно упаковывать посылку с немецким танком Leopard.

«Все говорят об отправке танков Leopard из Европы в Украину. Но никто не спрашивает, как его запаковать. Коробка. Бумага. Укладка. Танк. Поднимаем. Кладем. Нож. Пупырка. Режем. Складываем. Скотч. Наклейка. Готово», — рассказал сотрудник Новой пошты в обнародованном видео, тролля таким образом бывшего советника российского диктатора Владимира Путина и прочих конспирологов.

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