Рейтинг партии Меркель упал до рекордного минимума

Рейтинг партии канцлера Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) и его баварского партнера Христианско-социального союза (ХСС) вновь упал до рекордно низкого уровня.

Как сообщает DW, согласно опросу, проведенному социологическим институтом Emnid, если бы выборы в бундестаг состоялись в воскресенье, 28 октября, за консервативной блок ХДС/ХСС проголосовали бы менее четверти избирателей (24%). Это на один процент меньше, чем на прошлой неделе, и самый низкий показатель за все время проведения опросов Emnid.

По данным других социологических институтов (Infratest Dimap, Allensbach, Forsa), рейтинг ХДС/ХСС в октябре также продолжил падение, достигнув рекордно низкого уровня.

28 октября в федеральной земле Гессен проходят выборы в местный парламент, по данным социологов, ХДС рискует опуститься с более чем 38 процентов голосов, полученных на выборах 2013 года, до 26 процентов.

Если результат партии действительно окажется столь низким, то Меркель будет непросто добиться переизбрания председателем ХДС на партийном съезде в Гамбурге в начале декабря.

25 сентября, по итогам внутренних выборов, фракцию партии ХДС/ХСС в Бундестаге возглавит Ральф Бринкхаус, а занимавший много лет этот пост близкий соратник канцлера Меркель Фолькер Каудер не набрал достаточного числа голосов.

Меркель назвала итоги внутрифракционного голосования "поражением". По мнению обозревателей, итоги выборов являются политическим землетрясением в Берлине. Заместитель председателя Бундестага, социал-демократ Томас Опперман назвал произошедшее "восстанием против Меркель и началом конца "большой коалиции".

Отметим, что угроза развала правящей коалиции нависла над Меркель еще летом 2018 года из-за неприятия миграционной политики канцлера со стороны главы союзной ХСС и министра внутренних дел Хорста Зеехофера.

2 июля Меркель и Зеехофер пришли к соглашению по миграционному вопросу, предотвратив распад правящей коалиции. Как отметил глава МВД, во время переговоров стороны "достигли соглашения о том, как в будущем предотвратить нелегальную миграцию на границе Германии и Австрии".