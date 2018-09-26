Восстание против канцлера и политическое землетрясение в Берлине. Соратник Меркель потерпел поражение на выборах главы фракции ХДС/ХСС

Во вторник, 25 сентября, по итогам внутренних выборов, фракцию партии ХДС/ХСС в Бундестаге возглавит Ральф Бринкхаус, а занимавший много лет этот пост близкий соратник канцлера Ангелы Меркель Фолькер Каудер не набрал достаточного числа голосов, сообщает DW.

Канцлер Меркель уже назвала итоги внутрифракционного "поражением": главный соперник соратника канцлера заручился поддержкой 125 депутатов против 112.

"Я очень доволен результатами голосования, у нас впереди много работы", - отметил Бринкхаус, добавив, что с уважением относится к достижениям своего предшественника. Он также подчеркнул, что позиция фракции твердая, и это - поддержка действующего канцлера. "Я с радостью буду сотрудничать с Ангелой Меркель", - заявил Бринкхаус.

Итоги голосования, которые ряд обозревателей назвали политическим землетрясением в Берлине, отреагировал целый ряд немецких политиков. Так, заместитель председателя бундестага, социал-демократ Томас Опперман в Twitter уже назвал произошедшее "восстанием против Меркель".

"Это начало конца "большой коалиции". Авторитет канцлера в ее фракции официально подорван", - в свою очередь отметил зампредседателя фракции либеральной Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александер Ламбсдорф (Alexander Lambsdorff).

Лидер СвДП Кристиан Линднер уже призвал Меркель вынести на голосование в парламенте вопрос о доверии правительству. По его словам, поражение доверенного лица канцлера на выборах главы фракции вопреки ее желанию видеть именно его на этом посту говорит о том, что Меркель больше не пользуется всей полнотой доверия внутри собственной фракции.

Глава парламентской фракции партии "Союз90/зеленые" Антон Хофрайтер заявил, что поражение Фолькера Каудера означает глубокий раскол в рядах ХДС/ХСС. По мнению сопредседателя Левой партии Бернда Риксингера, позиции Меркель после победы Бринкхауса очень сильно ослабли.

В свою очередь, правая Альтернатива для Германии назвала поражение Каудера "сумерками Меркель" и признаком конца правления канцлера.

Фолькер Каудер - депутат Бундестага с 1990 года. С 1991 по 2005 год он занимал пост генсекретаря ХДС в Баден-Вюртемберге. С 2002 по 2005 год работал парламентским секретарем фракции под председательством Ангелы Меркель. В 2005 году, после ее избрания канцлером, Каудер возглавил консервативную фракцию в Бундестаге.

Сменивший Каудера Бринкхаус занимает депутатское кресло с 2009 года. С 2014 года в роли заместителя председателя фракции он отвечал за темы бюджета, финансов и коммунальной политики.

Отметим, что угроза развала правящей коалиции нависла над Меркель еще летом 2018 года из-за неприятия миграционной политики канцлера со стороны главы союзной ХСС и министра внутренних дел Хорста Зеехофера.

2 июля Меркель и Зеехофер пришли к соглашению по миграционному вопросу, предотвратив распад правящей коалиции. Как отметил глава МВД, во время переговоров стороны "достигли соглашения о том, как в будущем предотвратить нелегальную миграцию на границе Германии и Австрии".