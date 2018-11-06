Размещение на границе с Мексикой войск может стоить США до $110 млн - СМИ

Пентагон готовит к отправке к южной границе 7 тысяч военнослужащих, которые пробудут там до 15 декабря

Развертывание администрацией президента США войск на границе с Мексикой может обойтись бюджету Штатов в сумму от $42 до $110 млн, пишет The Hill со ссылкой на данные Центра стратегических и бюджетных оценок.

Как пишет издание, расходы на развертывание войск у границы с Мексикой (операция Верный патриот), составят от $112 до $143 на одного военнослужащего в день. При этом использование в операции военных самолетов обойдется в дополнительные $136,6 тыс в день.

Издание уточняет, что сейчас Пентагон готовит к отправке к южной границе 7 тысяч военнослужащих, которые пробудут там до 15 декабря.

В то же время президент США Дональд Трамп заявлял ранее, что готов направить до 15 тыс. военнослужащих для сдерживания каравана мигрантов из Центральной Америки.

В конечном итоге, пишет газета, миссия может обойтись в $42 млн. В то время как размещение всех 15 тыс. солдат будет стоить бюджету $110 млн.

Как заявил журналистам представитель Сухопутных войск США полковник Роб Мэннинг, министерство обороны еще не оценило стоимость развертывания войск, но готовит смету.

"Наш контроллер работает сейчас над этим. Когда мы сможем предоставить точную цифру, мы определенно сделаем это", - отметил он.

Ранее издание The Washington Post сообщало, что размещение 15 тысяч военых на границе США и Мексики обойдется бюджету США в 200 миллионов долларов до конца года.

Напомним, 31 октября Дональд Трамп заявил, что готов отправить на границу с Мексикой до 15 тысяч военнослужащих.