СМИ назвали стоимость размещения войск на границе Мексики и США

Американское издание The Washington Post сообщает, что размещение 15 тысяч военых на границе США и Мексики обойдется бюджету США в 200 миллионов долларов до конца года.

Журналисты сообщают, что к сентябрю 2019 года сумма расходов США может достигнуть 308 миллионов долларов.

Также, по данным издания, размещение двух тысяч военных на американо-мексиканской границе с апреля по сентябрь 2018 года стоило США 103 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что 31 октября Дональд Трамп заявил, что готов отправить на границу с Мексикой до 15 тысяч военнослужащих.