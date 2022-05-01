«Патрушев заменит Путина»? Кремлевского диктатора готовят к операции по поводу рака — крупнейший британский таблоид 1 мая, 22:27 Цей матеріал також доступний українською Наблюдатели обратили внимание на болезненный вид Путина во время встречи с Шойгу 21 апреля (Фото:Russian Presidential Press Service/Кремлин/Handout via REUTERS)

Президента России Владимира Путина прооперируют из-за онкологического заболевания, на хирургическом вмешательстве настаивают врачи, но состоится оно не ранее 9 мая. Такую информацию распространил таблоид The Sun, сославшись на «инсайдера в Кремле».

Путин передаст власть главе Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву, утверждает издание.

Здоровье российского тирана стало предметом слухов на фоне сообщений о том, что он борется с раком брюшной полости. А теперь якобы появилась информация, что болезнь прогрессирует и 69-летний Путин вскоре может лечь под нож хирурга и исчезнуть из поля зрения.

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70-летний Патрушев считается ключевым теневым разработчиком стратегии войны в Украине и человеком, убедившим Путина, что Киев наполнен неонацистами, пишет The Sun.

Когда Путин попадет в больницу, неизвестно, но вряд ли до 9 мая, когда он собирается принимать парад в честь победы над гитлеровской Германией, отмечено в статье.

Источником утечки The Sun называет YouTube-канал Генерал СВР, где появилось аудио с голосом мужчины, возможно, знатока кремлевского закулисья. «Будет операция, и он будет недееспособен. На какое время — еще не обсуждалось, но думаю, что недолго», — говорит инсайдер.

Два-три дня Россией, ведущей захватническую войну против Украины, фактически будет руководить Патрушев, убеждает голос.

Мужчина из ролика на YouTube сообщил, что председатель Совбеза РФ на днях имел двухчасовую беседу с Путиным, после которой якобы вышел в приподнятом настроении. Источник отметил, что выбор Патрушева на роль временного преемника является «худшим вариантом», потому что он «откровенный негодяй, только более коварный, чем Путин».

Телеграм-канал Генерал СВР и ранее сообщал, что Путин тяжело болен, в частности у него якобы «шизоаффективное расстройство», характеризующееся симптомами шизофрении, например галлюцинациями. При этом никаких подтверждений, что «кремлевские» утечки имеют под собой реальную почву, авторы ресурса не приводят.

Различные источники и ранее утверждали, что у Путина может быть рак, а некоторые расследователи даже уточняли, что речь о заболевании щитовидной железы. Так, издание Проект выяснило, что в поездках Путина часто сопровождают хирург-онколог Селиванов и отоларингологи Щеглов и Есаков. Последние, как специалисты по болезням горла, могут диагностировать состояние щитовидной железы.

Впрочем, спикер Кремля Дмитрий Песков опроверг предположение об онкологическом заболевании диктатора.

В 2015 году Medical News Today предположило, что у российского лидера болезнь Паркинсона. Тогда издание приводило и иную версию странной осанки Путина — так называемую походку стрелка, которая могла бы возникнуть у бывшего кагэбиста из-за привычки держать оружие плотно прижатым к левому боку.

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