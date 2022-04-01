«Выдумка и ложь». Песков прокомментировал состояние здоровья Путина 1 апреля, 21:34 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин (Фото:Sputnik / Sergey Guneev / Kremlin via REUTERS)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина заявил, что глава Кремля не болен раком.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов.

По его словам, Песков назвал информацию об онкологии Путина «выдумкой и ложью».

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«На вопрос: «Верно ли я понимаю, что Владимир Путин не болен раком?», Песков ответил: «Верно», — написал Венедиктов.

1 апреля российское издание Проект выпустило расследование о здоровье Владимира Путина. Журналисты отмечают, что российский тиран сильно беспокоится о своем здоровье, его всегда сопровождает огромная бригада врачей, а с возрастом Путин стал проявлять интерес и к нетрадиционной медицине.

Как стало известно в ходе журналистского расследования, Путин очень часто консультируется с хирургами и отоларингологами, из чего можно сделать вывод, что у него может быть онкология и проблемы со щитовидной железой.

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