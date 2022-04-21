Хочет забрать стол себе. Мемы и шутки о недавней встрече Путина с министром обороны РФ по Мариуполю 21 апреля, 18:54 Цей матеріал також доступний українською Деду больше не наливать (Фото:Скрин по трансляции)

Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что российские войска взяли Мариуполь под контроль — за исключением территории предприятия Азовсталь. Глава Кремля приказал прекратить штурм последнего, назвав это нецелесообразным. Пока военные эксперты пытаются разобраться и предусмотреть ход войны, большинство украинцев отметили для себя позу Путина. Да, он смешно держался за стол и вжимался в стул, а НВ уже собрало лучшие шутки об этом.

Журналист Украинской Правды Михаил Ткач присмотрелся к деталям.

Адвокат Виктор Бенед вспомнил подходящий детский стишок для фото.

Мемы уже не остановить.

Да и не нужно.

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В настоящее время галерея украинцев состоит из картинок с Путиным и столом.

Захотел столик себе.

Между тем, реакция украинцев на слова Шойгу о том, что Мариуполь они уже «освободили».

Мем для работников общепита.

Напомним, что приказ Путина о прекращении штурма Азовстали последовал на пятый день после предупреждения президента Украины Владимира Зеленского о том, что уничтожение украинских защитников в Мариуполе поставит точку на переговорах с Россией.

В то же время по состоянию на 21 апреля российские оккупанты в Мариуполе продолжают бомбардировки Азовстали , несмотря на приказ российского диктатора Владимира Путина.

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