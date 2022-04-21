Хочет забрать стол себе. Мемы и шутки о недавней встрече Путина с министром обороны РФ по Мариуполю

21 апреля, 18:54
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Деду больше не наливать (Фото:Скрин по трансляции)

Деду больше не наливать (Фото:Скрин по трансляции)

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Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что российские войска взяли Мариуполь под контроль — за исключением территории предприятия Азовсталь. Глава Кремля приказал прекратить штурм последнего, назвав это нецелесообразным. Пока военные эксперты пытаются разобраться и предусмотреть ход войны, большинство украинцев отметили для себя позу Путина. Да, он смешно держался за стол и вжимался в стул, а НВ уже собрало лучшие шутки об этом.

Журналист Украинской Правды Михаил Ткач присмотрелся к деталям.

https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/4993508260718656

Адвокат Виктор Бенед вспомнил подходящий детский стишок для фото.

https://www.facebook.com/victor.bened.3/posts/3210846639195260

Мемы уже не остановить.

Да и не нужно.

Видео дня
https://twitter.com/yuriiproniuk/status/1517140243941498883

В настоящее время галерея украинцев состоит из картинок с Путиным и столом.

https://twitter.com/daffka_naffka/status/1517138784000765953

Захотел столик себе.

https://twitter.com/Ukrostap/status/1517067452559015937

Между тем, реакция украинцев на слова Шойгу о том, что Мариуполь они уже «освободили».

https://twitter.com/yanpopolam/status/1517055058445316096

Мем для работников общепита.

https://www.facebook.com/hrinovyny/posts/1050276755834076

Напомним, что приказ Путина о прекращении штурма Азовстали последовал на пятый день после предупреждения президента Украины Владимира Зеленского о том, что уничтожение украинских защитников в Мариуполе поставит точку на переговорах с Россией.

В то же время по состоянию на 21 апреля российские оккупанты в Мариуполе продолжают бомбардировки Азовстали , несмотря на приказ российского диктатора Владимира Путина.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Владимир Путин Мариуполь Сергей Шойгу Азовсталь Реакция соцсетей Российско-украинская война Полк Азов

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