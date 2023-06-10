«Путин и пропагандисты в ловушке». Диктатор потерял контроль над реальностью — интервью с политтехнологом Сергеем Гайдаем 10 июня, 16:43 NV Премиум Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Ramil Sitdikov via REUTERS)

Политтехнолог Сергей Гайдай в интервью Radio NV объяснил, в какую ловушку попал диктатор Владимир Путин и его пропагандисты, а также почему он потерял контроль над реальностью.

— Накануне Путин заявил, что украинское контрнаступление началось. Конечно, Путин сразу соврал, что ни на одном участке боевых действий украинские войска не достигли поставленных целей. Но, что интересно: Путин, который вообще не называет то, что ему не нравится, не говорил напрямую, например, о президенте Зеленском или о российском оппозиционере Навальном, сейчас признал, что Украина начинает контрнаступление. А почему так произошло? Почему прозвучало вообще это заявление? Он больше не может скрывать очевидное?

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— Путин, как и вся российская пропаганда, сейчас в ловушке. Потому что вы эффективно можете врать обо всем, что угодно, когда у вас под контролем реальность. Например, вы можете соврать, что победили на выборах, но если вы можете контролировать ЦИК и нарисовать там себе победу.

А если у вас контроля над реальностью нет, а именно это происходит у него на этой войне, которую он начал, то так или иначе придет время, когда ты должен будешь что-то делать с реальностью. Мы видим это среди российской пропаганды, когда они в студиях начинают так или иначе обсуждать факты, о которых вообще еще год назад они не могли и думать — о боях на Белгородщине или Брянщине, вообще об украинском контрнаступлении, о том, что украинские войска существуют, которые они уже давно вроде бы разбили.

Путин не исключение. Он привык выходить на так называемую прямую линию, но не говорить о войне он не может — это будет выглядеть просто неадекватно, даже для российской публики.

А врать о войне — так все равно реальность наступит и так или иначе надо будет признавать факты, как пришлось признавать факты отхода от Киева, отхода из Харьковской области, отхода с правобережья Днепра в Херсонской области.