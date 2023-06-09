Путину привиделось контрнаступление Украины и «значительные потери» 9 июня, 18:53 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Гавриил Григоров/Кремль через REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ якобы началось.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ страны-агрессора.

Диктатор показалось, что предпринятые попытки контрнаступления Украины якобы провалились. Путин также отметил, что «наступательный потенциал войск киевского режима еще сохраняется».

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Также Путин сказал, что в последние дни у ВСУ якобы понесли «значительные потери», превышающие «классический» показатель. Уточнить «цифры потерь» диктатор отказался.

8 июня по отчету Британской разведки, на многих участках фронта в Украине продолжаются тяжелые бои, однако в большинстве случаев ВСУ удерживают инициативу.

В тот же день 3-я ОШБр сообщила об отбросе российских войск на 1,8 км вдоль линии фронта и на 1,2 км вглубь.

Анонимные офицеры в комментарии WP заявили, что Вооруженные Силы Украины начали контрнаступление против российских войск, начав решающий этап в войне, направленный на восстановление территориальной целостности Украины.