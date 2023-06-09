Путину привиделось контрнаступление Украины и «значительные потери»
Владимир Путин (Фото:Sputnik/Гавриил Григоров/Кремль через REUTERS)
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ якобы началось.
Об этом сообщают пропагандистские СМИ страны-агрессора.
Диктатор показалось, что предпринятые попытки контрнаступления Украины якобы провалились. Путин также отметил, что «наступательный потенциал войск киевского режима еще сохраняется».
Также Путин сказал, что в последние дни у ВСУ якобы понесли «значительные потери», превышающие «классический» показатель. Уточнить «цифры потерь» диктатор отказался.
8 июня по отчету Британской разведки, на многих участках фронта в Украине продолжаются тяжелые бои, однако в большинстве случаев ВСУ удерживают инициативу.
В тот же день 3-я ОШБр сообщила об отбросе российских войск на 1,8 км вдоль линии фронта и на 1,2 км вглубь.
Анонимные офицеры в комментарии WP заявили, что Вооруженные Силы Украины начали контрнаступление против российских войск, начав решающий этап в войне, направленный на восстановление территориальной целостности Украины.