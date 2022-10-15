Лицемерие диктаторов. Путин устами Лукашенко призвал «прекратить войну» 15 октября, 15:39 Александр Лукашенко (Фото:Pool via REUTERS)

Подконтрольный кремлевскому режиму и союзник Владимира Путина белорусский диктатор Александр Лукашенко призвал «прекратить войну в Украине».

Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу NBC, сообщает Пул Первого.

«Мир занят сейчас проблемой, и ищут ответ на вопрос, кто виноват. Слушайте, потом разберемся, кто виноват. Каждый день гибнут люди. Давайте остановим войну и договоримся. А потом будем разбираться, кто прав, а кто виноват», — сказал белорусский диктатор.

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Лукашенко также заявил, что начавшийся процесс переговоров в результате остановился из-за того, что президенту Украины Владимиру Зеленскому якобы «запретили вести переговоры».

«Кто? Догадайтесь с трех раз. Он несамостоятелен. А сегодня фейки забрасывать… Где-то прав - не прав. Обвинять друг друга… Не тот путь. Тысячи людей каждый день гибнут. В том числе и гражданские, ни в чем не повинные. Это правда. Поэтому давайте остановим этот конфликт», — призвал он.

Ранее российский оппозиционный ресурс Медуза со ссылкой на собственные источники близкие к Кремлю сообщил, что диктатор Владимир Путин хочет предложить Украине режим прекращения огня, чтобы подготовить новое наступление в феврале-марте 2023 года.

По данным издания, Кремль пытается «повлиять на западных лидеров» и президента Турции Реджепа Эрдогана, чтобы те «убедили» Украину вернуться к переговорам с РФ, и приводит «простой аргумент — нужно избежать жертв среди мирного населения».



В начале октября Александр Лукашенко признал, что Беларусь участвует в войне против Украины. При этом он попытался оправдаться и заявил, что участие его страны якобы состоит в том, чтобы "не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси".

«Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не скрываем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства», — сказал диктатор.