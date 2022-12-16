Диктатор Путин собрал совбез, чтобы обсудить «взаимодействие» с соседними странами

16 декабря, 11:48
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Диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

В пятницу, 16 декабря, российский диктатор Владимир Путин собрал заседание совбеза.

Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство РИА Новости.

Диктатор обсуждает «взаимодействие с соседями» по отдельным и «весьма значимым» направлениям.

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление.

По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси, также он не исключает атаки на южном направлении.

По данным Американского института изучения войны, в ближайшие месяцы российские войска могут возобновить попытки наступательных операций на двух основных направлениях: на северо-востоке Украины вдоль границы Харьковской и Луганской областей или в Донецкой области.

https://www.youtube.com/watch?v=vIMDWG6BmmA
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Путин Война России против Украины

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