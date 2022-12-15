Что вынуждает Путина отменять важные выступления и где РФ может попытаться возобновить наступление в начале 2023 года — анализ ISW 15 декабря, 08:46 Военнослужащие 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ готовят к запускам систему залпового огня БМ-21 Град в районе Бахмута, Донецкая область (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

Решение Владимира Путина отменить либо отложить несколько значимых публичных выступлений может свидетельствовать о его неспособности оправдать цену войны для РФ на фоне отсутствия значимых побед в Украине.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 14 декабря.



Решение российского диктатора Владимира Путина отложить свое ежегодное обращение к Федеральному собранию РФ указывает на то, что он по-прежнему не уверен в своей способности формировать российское информационное пространство на фоне растущей критики его действий в ходе вторжения в Украину. Относительно этой ежегодной речи, которая даже закреплена в Конституции России с 1994 года, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин может выступить с обращением в 2023 году, и призвал россиян прекратить «гадать на кофейной гуще» относительно сроков выступления. Неназванный источник в правительстве сообщил российскому госагентству ТАСС, что отсчет времени для нового обращения можно вести с даты предыдущего обращения, отметив, что Путин вряд ли выступит в 2022 году. Последнее обращение Путина состоялось в конце апреля 2021 года, напоминают эксперты ISW, и тогда диктатор выступал после кризиса, спровоцированного первым наращиванием российских сил на границе с Украиной в начале 2021 года.

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Аналитики ISW предполагают, что уход российских войск из Киевской области и с севера Украины в апреле 2022 года, вероятно, испортил Путину планы объявить о победе в ход выступления перед Федеральным Собранием. Ранее Путин уже пользовался такой возможностью в марте 2014 года, чтобы провозгласить «крымскую речь» после незаконной аннексии Крыма и Севастополя. Похоже, диктатор ожидал подобного шанса и ранней весной 2022 года — но был вынужден отложить обращение на неопределенный срок, вероятно, из-за военных неудач России в Украине и общественного недовольства мобилизацией. «Путин, возможно, все еще ждет и уповает на возможность произнести грандиозную победную речь в 2023 году или оттягивает момент, когда ему придется признать, что Россия не может достичь его часто повторяемых максималистских целей в Украине», — констатируют эксперты ISW.

Они считают, что Путин может быть не уверен в своей способности оправдать цену войны относительно внутренних и международных дел РФ в подобном обращении к российской общественности и элитам. Победа в Украине могла бы позволить Путину затушевать человеческие и финансовые потери России, как это было в 2014 году, однако сейчас у РФ нет значительных побед после взятися Лисичанска в начале июля. Ранее Путин пытался представить аннексию частично оккупированных Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей 30 сентября как крупную победу, однако лишь спровоцировал дальнейший ропот внутри российских элит и подорвал пропагандистские нарративы государства.

Последние выступления Путина 7 и 9 декабря дали лишь расплывчатые ответы на опасения относительно продолжительности войны, второй волны мобилизации, а также вызвали определенную критику и замешательство в российском провоенном сообществе. Уход россиян из Херсона также разозлил ведущих националистических идеологов РФ, которые начали сомневаться в способности Путина создать «великую Россию» и в его приверженности этой цели.

Впервые за 10 лет Путин аналогично отменил свою ежегодную пресс-конференцию — вероятно, в попытке избежать ответов на вопросы о военных неудачах России, дать которые было бы сложно без не чрезмерно явных манипуляций. Похоже, Путин все чаще предпочитает использовать заранее подготовленные сценарии выступлений, таких как его встреча 25 ноября с 18 тщательно отобранными женщинами, которые были ложно представлены как матери мобилизованных военнослужащих. Однако отмена пресс-конференции может подорвать популистские попытки Путина казаться правителем, который находится в контакте со своим населением, считают в ISW.

Институт изучения войны отдельно комментирует заявление Дмитрия Кулебы о том, что Россия может попытаться начать новое крупномасштабное наступление в первые месяцы 2023 года. Кулеба назвал среди признаков таких планов новые мобилизационные усилия России и переброску тяжелых вооружений. «Заявление Кулебы согласуется с более ранней оценкой ISW о том, что зимние месяцы увеличат темпы операций с обеих сторон и что условия на местах по всей территории Украины, скорее всего, будет способствовать наступательным операциям», — констатируют аналитики Института. Они прогнозируют, что в ближайшие месяцы российские войска могут возобновить попытки наступательных операций на двух основных направлениях: на северо-востоке Украины вдоль границы Харьковской и Луганской областей или в Донецкой области.

Судя по всему, войска РФ перебрасывают тяжелую технику из тыловых районов Луганской области в районы вблизи нынешней линии фронта вдоль границы Харьковской и Луганской областей, а также переформатируют и консолидируют свою группировку вдоль этой линии. Кроме того, оккупанты проводят здесь ограниченные наступательные операции — в частности в попытке восстановить утраченные позиции к западу от Кременной. Недавние морозы и замерзание почвы, вероятно, создали условия для увеличения темпов наступательных операций.

Те силы, которые Россия вывела с правобережья Херсонской области были передислоцированы в различные районы Донбасса и усилены мобилизованными резервистами. Войска РФ могут надеяться начать наступление в западной части Донецкой области, чтобы развить незначительные успехи, достигнутые в ноябре в районе Угледара-Павловки.

ISW полагает, что армия РФ по-прежнему стремится завершить захват всей Донецкой области. Однако, несмотря на потенциал для новых наступательных операций России аналитики Института продолжают считать, что боеспособность РФ остается сниженной и маловероятно, что российские войска смогут захватить стратегически важную территорию в ближайшие месяцы.

ISW также прогнозирует, что Кремль в ближайшее время усилит свои информационные пропагандистские операции, пытаясь ложно обвинить Украину в двух аспектах:

якобы в подавлении религиозной свободы в Украине ( из-за обысков СБУ в храмах и других объектах УПЦ МП)

из-за обысков СБУ в храмах и других объектах УПЦ МП) якобы в посягательстве на свободу прессы (в частности из-за закона о СМИ, который 13 декабря приняла Верховная Рада и который отвечает требованиям на пути Украины к членству в ЕС. Закон, среди прочего, запрещает распространение российской пропаганды или информации, порочащей украинский язык, защищающей советский режим, а также закрепляет нормативные соотношения для украиноязычного контента и на радиостанциях).



Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:



украинские войска продолжают контрнаступательные действия, а российские войска — попытки наносить контрудары в районе Сватово и Кременной ( Луганская область);



Луганская область); российские войска продолжали наступательные действия в районе Бахмута и Авдеевки;

войска РФ продолжают оборонительные действия южнее Днепра в Херсонской области;

кремлевские чиновники признали, что продолжают получать жалобы о мобилизации, хотя Москва утверждала, что она « де-факто закончилась»;

де-факто закончилась»; украинские партизаны продолжают помогать в выявлении важных российских целей для ударов.

Карта боевых действий: наступление ВСУ на юге и на северо-востоке Украины, бои на Донбассе и битва за Бахмут

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW