«Они еще думают захватить Киев». Битва за Бахмут, планы россиян на зиму и усиление украинской ПВО — интервью с Рахманиным 15 декабря, 19:03 Эксклюзив НВ Последствия российского обстрела Бахмута, Донецкая область, 9 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Сергей Рахманин, нардеп, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, рассказал в интервью Радио НВ, что российское командование планирует на зиму и как до сих пор не отказалось от планов захватить украинскую столицу.

— Восточное направление, Бахмут и Авдеевка. Можем сообщить украинцам, что там происходит? И все же, каковы шансы удержать эти города?

— Ситуация сложная. Не могу сказать, что у меня есть полная картина того, что там происходит. Тем более что ситуация там, в принципе, время от времени меняется. Если мы говорим об Авдеевке, там ситуация более контролируемая. На самом деле там идут тактические бои, иногда некоторые населенные пункты переходят из рук в руки. И в принципе, ситуация с Авдеевкой, еще раз повторяю, более контролируемая. Я бы сказал о том, что на сегодняшний день угрозы захвата врагом Авдеевки не существует.

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Что касается Бахмута, там ситуация более сложная. Продолжаются бои уже достаточно долго, по меньшей мере две недели, очень жесткие бои в районе Опытного, рядом с Авдеевкой. А также столкновения в окрестностях Бахмута. Там огромные потери у врага, достаточно значительные потери с нашей стороны. Ситуация, я бы не назвал ее угрожающей, но она достаточно сложная. И на самом деле говорить, прогнозировать дальнейший ход событий достаточно сложно еще и потому, что, к сожалению, еще раз приходится это констатировать, у нас есть определенные проблемы с боекомплектом.

В частности, 122 и 152 калибр. Что существенно усложняет ситуацию для наших воинских частей и подразделений в этом направлении. Вообще, если мы говорим о Бахмуте, почему там такие жестокие бои, почему враг настолько настойчиво его пытается взять. Для тех, кто забыл, повторю, для тех, кто не знает, сообщу собственно, что собой представляет Бахмут. С одной стороны, это, условно говоря, очень небольшой город среднего размера на Донбассе, 70 тысяч населения там было до войны, сейчас город практически пуст.

Там нет отопления, света, там остались фактически те, кому некуда бежать. Я имею в виду гражданское население. Город почти полностью разрушен. Но Бахмут, помимо всего прочего, это достаточно важный транспортный узел. Через него идут дороги на Лисичанско-Северодонецкую агломерацию, на Северск, на Славянск, на Краматорск, на Константиновку, на Горловку, на Луганск. И он стал прифронтовым городом еще в мае 2022 года, когда украинские войска вынуждены были отступить из Попасной, а россияне начали достаточно массированное наступление на Славянск и Краматорск.

Вторая причина, почему Бахмут важен, на самом деле наша вторая линия обороны, на которую мы вышли после того, как была временно захвачена врагом лисичанская и северодонецкая агломерация, у нас сейчас оборона выстраивается по линии Северск, Соледар, Бахмут. И действительно, теоретическая потеря любого из этих населенных пунктов означает, что нашим военным придется выравнивать линию фронта.