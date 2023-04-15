«Не знает, что делать». Экс-спичрайтер Путина объяснил, что говорит о метании и истерике диктатора 15 апреля, 09:26 NV Премиум Бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов рассказал, что свидетельствует об отсутствии стратегии у российского диктатора (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Бывший спичрайтер Владимира Путина, политтехнолог и публицист Аббас Галлямов в интервью Radio NV рассказал, что говорит о метании и истерике российского диктатора.

«О панике и истерике судят не по телевизионной картинке. Понятно, что ее контролирует… Его пресс-служба никогда не выдаст ничего, что бы его дискредитировало. По поступкам судим», — сказал Галлямов Radio NV.

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Политтехнолог напомнил, что когда путинские войска бежали из-под Харькова, сам диктатор отправился на городские торжества с мэром Москвы Сергеем Собяниным — "открывать колесо обозрения" и "запускать фейерверки".