«Диктатор растерян и истерит». В России ищут виновных в неспособности армии победить — интервью с экс-спичрайтером Путина Аббасом Галлямовым 13 апреля, 20:57 NV Премиум Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

В России ищут крайних — виноватых в неспособности путинской армии победить в Украине, говорит Аббас Галлямов — политтехнолог и публицист, а в прошлом — спичрайтер тогда премьер-министра РФ Владимира Путина.

По итогу происходящей борьбы за выживание диктатор кому-то оторвет голову, продолжает политолог.

Как продолжаются «бои без правил» и что свидетельствует о том, что Путин растерян и истерит, Галлямов рассказал в интервью Radio NV.

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— ФСБ, как стало известно из слитых секретных документов, обвиняет российское военное руководство в том, что они скрывают тяжелые потери. В спецслужбе предполагают, что военные не хотят передавать плохие новости руководству страны. Ничего удивительного. Какую финальную цель преследуют, как вы считаете? К чему это может привести?