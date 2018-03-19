Путин обозначил приоритеты своего нового срока

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Владимир Путин

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин обозначил приоритеты своего нового срока.

По словам Путина, в приоритете внутренняя повестка и обеспечение роста экономики, в то же время будет продолжена работа над обеспечением обороноспособности страны и решением вопросов безопасности.

"Конечно, есть и вопросы, связанные с обеспечением обороноспособности, безопасности. Без этого тоже не обойтись. Но, тем не менее, все-таки главное для нас — это внутренняя повестка дня", - цитирует Путина РИА Новости.

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18 марта в России прошли выборы президента. По итогам подсчета данных 99,5% протоколов участковых избиркомов, Владимир Путин набирает 76,65% голосов. Таким образом, Путин будет занимать кресло президента РФ  следующие шесть лет.

Украина обратилась к миру с просьбой не признавать результаты голосования в оккупированном Крыму. Президент Украины Петр Порошенко назвал выборы в оккупированном Крыму грубым нарушением международного права и призвал усилить санкционное давление на Кремль.

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