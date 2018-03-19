Путин "начал думать" о новом премьер-министре

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Путин начал думать о замене Медведева

Путин начал думать о замене Медведева

Президент РФ Владимир Путин заявил, что изменения состава правительства возможны в мае.

Как сообщает Радио Свобода, отвечая на вопрос, кто будет новым премьер-министром, Путин пояснил, что начинает думать об этом с сегодняшнего дня.

Он добавил, что все объявления будут сделаны после инаугурации.

Напомним, 18 марта в России прошли выборы президента.  По итогам подсчета данных 99,5% протоколов участковых избиркомов, Путин набирает 76,65% голосов.

Украина обратилась к миру с просьбой не признавать результаты голосования в оккупированном Крыму. 

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