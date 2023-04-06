Путин в вакууме. Как на самом деле живет диктатор: рассказ журналиста, взявшего интервью у беглого офицера ФСО

6 апреля, 17:03
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Российский диктатор Владимир Путин контактирует только с ограниченным кругом людей (Фото:Sputnik/Pavel Byrkin/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин контактирует только с ограниченным кругом людей (Фото:Sputnik/Pavel Byrkin/Kremlin via REUTERS)

Илья Рождественский из российского проекта Центр Досье, взявший интервью у беглого офицера ФСО Глеба Каракулова, в интервью Radio NV рассказал, как на самом деле живет российский диктатор Владимир Путин.

Рождественский рассказал Radio NV, что Владимир Путин обеспокоен тем, что у него обязательно должен быть сигнал федерального телевидения в любой точке России, и чтобы сделать это возможным, для него специально прокладывают коммуникации.

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Журналист также сообщил об ограниченности источников информайции, которую получает Путин, и ограниченности его круга общения.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Россия Владимир Путин Украина-Россия Информация радио NV

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