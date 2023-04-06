Путин в вакууме. Как на самом деле живет диктатор: рассказ журналиста, взявшего интервью у беглого офицера ФСО 6 апреля, 17:03 Российский диктатор Владимир Путин контактирует только с ограниченным кругом людей (Фото:Sputnik/Pavel Byrkin/Kremlin via REUTERS)

Илья Рождественский из российского проекта Центр Досье, взявший интервью у беглого офицера ФСО Глеба Каракулова, в интервью Radio NV рассказал, как на самом деле живет российский диктатор Владимир Путин.

Рождественский рассказал Radio NV, что Владимир Путин обеспокоен тем, что у него обязательно должен быть сигнал федерального телевидения в любой точке России, и чтобы сделать это возможным, для него специально прокладывают коммуникации.

Видео дня

Журналист также сообщил об ограниченности источников информайции, которую получает Путин, и ограниченности его круга общения.