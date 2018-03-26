Пучдемон будет просить убежище в Германии

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В Испании Пучдемона ждет СИЗО

В Испании Пучдемона ждет СИЗО

Бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон собирается просить Германию предоставить ему политическое убежище.

Об этом передает DW

Представитель МВД земли Шлезвиг-Гольштейн заявил, что вопрос будет рассматривать Федеральное ведомство по делам миграции и беженцам.

Напомним, 23 марта Верховный суд Испании выдал международные ордера на арест шестерых каталонских бежавших, в частности Пучдемона, который на тот момент находился в Финляндии. Членов правительства Каталонии обвиняют в мятеже, восстании против правительства Испании и хищении государственных средств.

Ранее сообщалось, что экс-президент и лидер сепаратистского движения Каталонии Карлес Пучдемон был задержан полицией Германии.

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