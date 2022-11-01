Появились спутниковые снимки последствий взрывов на российской авиабазе в Псковской области

1 ноября, 22:31
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В Псковской области взорвали три российских вертолета (Фото:Vitaly V. Kuzmin via Wikimedia)

В Псковской области взорвали три российских вертолета (Фото:Vitaly V. Kuzmin via Wikimedia)

В Сети появился спутниковый снимок последствий взрывов на российской авиабазе в Псковской области, на котором видно три поврежденных вертолета.

Как сообщило в Twitter волонтерское сообщество GeoConfirmed со ссылкой на OSINT-аналитика Тима Эрхарта, спутниковые снимки датированы утром 31 октября. На них видно три предположительно поврежденных вертолета. В GeoConfirmed предположили, что в результате взрывов на авиабазе было уничтожено три российских вертолета и повреждено еще два.

Видео дня

https://twitter.com/GeoConfirmed/status/1587515572157239297
https://twitter.com/GeoConfirmed/status/1587515582777544704
Инфографика: GeoConfirmed / Twitter

Утром 31 октября в прокремлевских Telegram-каналах появилась информация о происшествии на российском аэродроме Веретье в Псковской области. Там были взорваны по меньшей мере два боевых вертолета Ка-52.

По информации украинской разведки, в результате минирования были полностью уничтожены три российских ударных вертолета: два Ка-52 Аллигатор и один Ми-28Н. Еще два вертолета были существенно повреждены взрывами.

Веретье (или Остров-5) — это военно-воздушная база РФ в Псковской области, в 7 километрах от города Остров, административного центра Островского района. На аэродроме базируется 15-я бригада армейской авиации РФ, на вооружении которой должно стоять около 70 вертолетов.

Диверсанты уничтожают боевые вертолеты на территории врага – Сергей Кузан

https://www.youtube.com/embed/LytNXgd-blI
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Вертолеты Вертолеты РФ Ка-52 Спутниковые снимки Псковская область Авиабаза Спутниковые фото Война России против Украины

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