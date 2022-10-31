В РФ на аэродроме возле границы с Латвией взорвались два ударных вертолета Ка-52

31 октября, 11:17
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Вертолеты взорвались на аэродроме Веретье (Фото:rosbalt.ru)

Вертолеты взорвались на аэродроме Веретье (Фото:rosbalt.ru)

В ночь на понедельник, 31 октября, в Псковской области РФ взорвались сразу два ударных вертолета Ка-52 Аллигатор.

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Как сообщают прокремлевские Telegram-каналы, инцидент произошел на аэродроме Веретье недалеко от российско-латвийской границы.

«Около 22 вечера военнослужащие части услышали несколько взрывов, а затем увидели разбросанные обломки двух вертолетов. Взрыв был такой силы, что обломки фюзеляжа раскидало на 200 метров вокруг», — говорится в сообщении.

Видео дня

Причины происшествия на данное время не известны.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Вертолеты Ка-52 Псковская область Взрыв Война России против Украины

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