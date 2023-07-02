Протесты во Франции: бабушка погибшего подростка призвала прекратить насилие на улицах 2 июля, 23:10 Во Франции вспыхнули протесты из-за убийства полицейскими 17-летнего подростка (Фото:REUTERS / Juan Medina)

Бабушка 17-летнего подростка, убийство которого полицейскими вызвало массовые беспорядки во Франции, призвала прекратить насилие на улицах.

Об этом сообщает Euronews.

«Я обращаюсь к людям, которые уничтожают имущество: остановитесь. Не бейте стекла, не громите школы, не ломайте автобусы. Прекратите это» — призвала женщина.

Видео дня

27 июня во многих городах Франции вспыхнули массовые протесты после того, как вблизи Парижа полицейский застрелил 17-летнего юношу по имени Нахель.

Представитель полиции оправдывался тем, что подросток якобы отказался подчиниться, но видео, которое вскоре появилось в сети, противоречило его версии и заставило тысячи людей выйти на улицы. За четыре дня протестов задержано более 1300 человек.

38-летнего полицейского, сделавшего смертельный выстрел, обвинили в умышленном убийстве и арестовали.