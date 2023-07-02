Макрон отменил визит в Германию из-за беспорядков во Франции

2 июля, 04:48
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Беспорядки во Франции (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Беспорядки во Франции (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Президент Франции Эммануэль Макрон отменил государственный визит в Германию из-за массовых беспорядков в своей стране.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Елисейский дворец сообщил, что 1 июля Макрон обсудил ситуацию во Франции с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

«Учитывая внутреннюю ситуацию президент республики сообщил, что хотел бы иметь возможность остаться во Франции в течение следующих нескольких дней. Поэтому оба президента договорились перенести визит в Германию на более поздний срок», — сообщила администрация президента.

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Протесты во Франции вспыхнули 27 июня. Поводом стало убийство полицией жителя Нантера 17-летнего Нахеля во время проверки документов.

30 июня президент Франции Эммануэль Макрон созвал второе за два дня антикризисное заседание правительства. Он досрочно покинул саммит Европейского Союза в Брюсселе, чтобы вернуться во Францию, и отменил пресс-конференцию.

Во время заседания Макрон сообщил, что в результате беспорядков в целом повреждено 492 здания, сожжено 2 тысячи автомобилей и возникло более 3,8 тысячи пожаров.

По состоянию на вечер 1 июля во Франции задержаны более 1300 человек.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Германия Франция Эммануэль Макрон

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