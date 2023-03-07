На протестах в Грузии десятки пострадавших, демонстранты применили коктейли Молотова 7 марта, 22:51 Протесты в Тбилиси 7 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

Десятки протестующих пострадали при попытке разгона митинга у парламента Грузии, сообщает грузинская служба Радио Свобода во вторник, 7 марта.

16-летний участник протеста сказал журналистам: «У меня так сильно горят глаза, что я даже не могу их открыть, я ничего не вижу».



Врач скорой помощи сказал корреспонденту Радио Свобода, что поток демонстрантов, которым нужна медицинская помощь, не прекращается. Более 100 врачей в основном промывают пострадавшим глаза. Данные о количестве пострадавших и степени тяжести их травм уточняются.

Видео дня

В Сети также появились видео, как протестующие использовали «коктейли Молотова». В МВД Грузии заявили, что пострадали как участники протеста, так и силовики.

Как сообщает грузинский Первый канал, часть протестующих прорвала барьер, который разделял проспект Руставели и здание парламента, и пытается приблизиться к забору админздания, а силовики используют против них водомет.

Во вторник, 7 марта, грузинский парламент поддержал в первом чтении законопроект об иноагентах, который фактически является аналогом закона, ранее принятого в России. В Тбилиси начались массовые протесты, полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов.



Президент Грузии Саломе Зурабишвили в обращении вечером 7 марта поддержала протестующих и сообщила, что наложит вето на закон, ставящий под угрозу стремление страны вступить в ЕС.