Массовые протесты в Израиле: судебную реформу отложат до лета 27 марта, 18:30 Протесты в Иерусалиме 27 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Itai Ron)

Лидер крайне правой израильской партии Оцма Йегудит Итамар Бен-Гвир согласился отложить продвижение судебной реформы до следующей сессии Кнессета (парламента) в начале мая, пишет The Times of Israel со ссылкой на заявление партии.

По данным издания, премьер-министр Биньямин Нетаньяху будет вести переговоры по поводу реформы — вероятно, с оппозиционерами. Партия заявила, что Нетаньяху взамен согласился на предстоящем заседании кабинета министров одобрить формирование «национальной гвардии», которого добивался Бен-Гвир. Она будет подчинена Министерству нацбезопасности, которое возглавляет Бен-Гвир.

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Ранее появилась информация, что Бен-Гвир угрожал покинуть правительство, что поставило бы под угрозу коалицию, если Нетаньяху заморозит реформу.

Реформа судебной системы, которая была объявлена 4 января, вызвала наибольший политический кризис в Израиле за последние годы и привела к массовым протестам по всей стране.

Власти Израиля хотят дать правительству возможность оказывать значительное влияние на процесс отбора судей и ограничить право Верховного суда принимать решения, противоречащие воле исполнительной и законодательной ветвей власти. Оппозиция считает, что реформа приведет к ослаблению демократии в стране.

25 марта около 200 тысяч израильтян вышли на протесты в Тель-Авиве, десятки тысяч — по всей стране.

Министр обороны Израиля Йоав Галант призвал правительство приостановить принятие законодательства об изменениях в судебной системе. По его словам, массовые протесты против реформы представляют угрозу национальной безопасности.