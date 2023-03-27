Протесты против судебной реформы в Израиле: крупнейший профсоюз объявил «историческую» забастовку, аэропорт Бен-Гурион приостановил вылеты 27 марта, 11:57 Израиль охватили массовые протесты из-за решения правительства провести судебную реформу (Фото:Ammar Awad/Reuters)

В Израиле крупнейший профсоюз Гистадрут объявил «историческую» всеобщую забастовку на фоне массовых протестов против внедрения судебной реформы.

Как сообщает CNN, об этом сообщил лидер профсоюза Арнон Бар-Давид во время своего выступления по телевидению.

«Остановите эту судебную реформу, это безумие, пока не стало слишком поздно», — обратился он к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

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Главный аэропорт Израиля, Бен Гурион Тель-Авив, приостановил вылеты с понедельника, 27 марта, в рамках забастовки.

Представитель Управления аэропортов Израиля Офер Лефлер сообщил, что вылеты будут немедленно приостановлены, хотя прибывающие рейсы будут приземляться по расписанию.

Отмечается, что в этот день аэропорт планировал принять около 70 тысяч пассажиров, половина из них должна была вылететь из Израиля.

Реформа судебной системы, которая была объявлена 4 января, вызвала наибольший политический кризис в Израиле за последние годы и привела к массовым протестам по всей стране.

Противники реформы также опасаются серьезных экономических последствий при проведении реформы.

Власти Израиля стремятся предоставить правительству возможность оказывать значительное влияние на процесс отбора судей и ограничить право Верховного суда принимать решения, противоречащие воле исполнительной и законодательной ветвей власти.

По словам оппозиции, предложенная реформа приведет к ослаблению демократии в стране. В то же время, новоизбранное правительство убеждает, что они действуют в интересах своих избирателей. Тем не менее, предложенные изменения столкнулись со значительным сопротивлением в израильском обществе. Резервисты, являющиеся основой израильской армии, выразили свое несогласие с реформой и угрожают отказаться от службы как проявление протеста.

25 марта около 200 тысяч израильтян вышли на протесты в Тель-Авиве, а десятки тысяч — по всей стране.

Министр обороны Израиля Йоав Галант призвал правительство приостановить принятие законодательства об изменениях в судебной системе. По его словам, массовые протесты против реформы представляют угрозу национальной безопасности.

В ночь на 27 марта в Тель-Авиве полиция применила сила для разгона массового протеста. Они использовали водометы.