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Протесты в Грузии: полиция оттеснила митингующих с прилегающих к парламенту территорий

Сегодня, 04:58
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Протесты в Грузии: полиция оттеснила митингующих с прилегающих к парламенту территорий - фото

ekhokavkaza.com

На рассвете завершилась операция по разгону митинга в центре Тбилиси

Полиция Грузии завершила операцию по разгону акции протеста и оттеснила митингующих с прилегающих к парламенту территорий.

Как сообщает грузинская служба Радио Свобода, после нескольких часов столкновений, применения слезоточивого газа, резиновых пуль, водометов и задержания нескольких десятков демонстрантов, полиция завершила операцию по разгону акции протеста.

Отмечается, что группа митингующих остановилась у здания Тбилисского государственного университета на проспекте Чавчавадзе.

Подразделения спецназа вернулись к зданию парламента.

Автомобильное движение по проспекту Руставели восстановлено, городские службы расчистили территорию от мусора.

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Вечером в четверг, 20 июня, в Тбилиси участники оппозиционного митинга ворвались на территорию парламента Грузии. Во внутренний двор парламента вошли несколько сотен человек.

Всего в акции протеста участвуют по меньшей мере пять тысяч человек.

Участники акции требуют отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури из-за визита российских депутатов в Тбилиси.

Позже полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона демонстрантов. В ходе столкновений пострадали 52 человека.

Теги:   Разгон Тбилиси Акция протеста Грузия

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