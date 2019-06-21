Протесты в Грузии: полиция оттеснила митингующих с прилегающих к парламенту территорий Сегодня, 04:58 Цей матеріал також доступний українською ekhokavkaza.com На рассвете завершилась операция по разгону митинга в центре Тбилиси ekhokavkaza.com

Полиция Грузии завершила операцию по разгону акции протеста и оттеснила митингующих с прилегающих к парламенту территорий.

Как сообщает грузинская служба Радио Свобода, после нескольких часов столкновений, применения слезоточивого газа, резиновых пуль, водометов и задержания нескольких десятков демонстрантов, полиция завершила операцию по разгону акции протеста.

Отмечается, что группа митингующих остановилась у здания Тбилисского государственного университета на проспекте Чавчавадзе.

Подразделения спецназа вернулись к зданию парламента.



Автомобильное движение по проспекту Руставели восстановлено, городские службы расчистили территорию от мусора.

Вечером в четверг, 20 июня, в Тбилиси участники оппозиционного митинга ворвались на территорию парламента Грузии. Во внутренний двор парламента вошли несколько сотен человек.

Всего в акции протеста участвуют по меньшей мере пять тысяч человек.

Участники акции требуют отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури из-за визита российских депутатов в Тбилиси.

Позже полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона демонстрантов. В ходе столкновений пострадали 52 человека.