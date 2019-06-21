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МВД Грузии назвало протесты в Тбилиси «попыткой массового переворота»

Сегодня, 02:35
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МВД Грузии назвало протесты в Тбилиси «попыткой массового переворота» - фото

REUTERS/Irakli Gedenidze

Протесты у здания парламента в Тбилиси

МВД Грузии заявило, что происходящее в центре Тбилиси и действия протестующих говорят о «попытке массового переворота».

В ведомстве подчеркнули, что сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить слезоточивый газ, так как протестующие не слушали призывы о прекращении действий.

«Несмотря на призывы МВД, участники акции продолжали вторжение в здание парламента, попытку противостоять полиции и не повиноваться их законным требованиям», — говорится в заявлении.

В МВД отметили, что для обеспечения безопасности полицейские использовали «предусмотренные законом специальные возможности».

Также в ведомстве считают, что в настоящее время в стране пытаются провести массовый переворот.

«МВД даст соответствующую оценку попытке массового переворота и вторжения в здание парламента», — уточняется в заявлении.

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Ранее полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ против демонстрантов. В ходе столкновений у здания парламента в Тбилиси пострадали 52 человека.

Напомним, что вечером 20 июня в Тбилиси участники оппозиционного митинга ворвались на территорию парламента Грузии. Во внутренний двор парламента вошли несколько сотен человек.

Всего в акции протеста участвуют по меньшей мере пять тысяч человек.

Участники акции требуют отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури из-за визита российских депутатов в Тбилиси.

Теги:   Акция протеста Тбилиси Грузия

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