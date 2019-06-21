ЕС и США отреагировали на протесты в Грузии Сегодня, 09:56 Цей матеріал також доступний українською Irakli Gedenidze/Reuters В результате протестов пострадали десятки человек Irakli Gedenidze/Reuters

США и Евросоюз внимательно следят за событиями, которые происходит возле парламента Грузии в Тбилиси.

Об этом говорится в совместном заявлении делегации ЕС в стране и американского посольства.

«Мы осознаем боль, которую сегодня испытывают многие люди. Мы настоятельно призываем все стороны сохранять спокойствие, проявлять сдержанность и всегда действовать в рамках Конституции», — говорится в сообщении дипломатических ведомств.

Вечером 20 июня в Тбилиси участники оппозиционного митинга ворвались на территорию парламента Грузии. Во внутренний двор парламента вошли несколько сотен человек.

Всего в акции протеста участвовали по меньшей мере пять тысяч человек.

Участники акции требовали отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури из-за визита российских депутатов в Тбилиси.

Позже полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона демонстрантов. В ходе столкновений пострадали около 70 человек.