Саакашвили призвал полицию Грузии перейти на сторону народа Вчера, 22:42 Цей матеріал також доступний українською ზურა მჭედლიშვილი/Facebook Ситуация на акции протеста в Тбилиси обострилась ზურა მჭედლიშვილი/Facebook

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили прокомментировал массовый протест в Тбилиси, где протестующие пытаются взять штурмом здание парламента.

Он призвал грузинскую полицию не подчиняться правящей партии Грузинская мечта.

«Я призываю созданную мною грузинскую полицию не подчиняться [Бидзине] Иванишвили и перейти на сторону народа», — написал на своей странице в Facebook.

Вслед за этим сообщением Саакашвили сообщил, что спецназ отказался использовать резиновые пули и слезоточивый газ против участников акции протеста.

Напомним, что вечером 20 июня в Тбилиси участники оппозиционного митинга ворвались на территорию парламента Грузии. Во внутренний двор парламента вошли несколько сотен человек.

Всего в акции протеста участвуют по меньшей мере пять тысяч человек.

Участники акции требуют отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури из-за визита российских депутатов в Тбилиси.

Недовольство общественности вызвал тот факт, что российский депутат, член Коммунистической партии Сергей Гаврилов, в качестве ведущего сессии Межпарламентской ассамблеи православия, устроился в кресло главы парламента Грузии.

Из-за протестных акций российской делегации пришлось спешно покинуть Грузию.