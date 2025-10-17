«Без королей 2». По всей Америке в эти выходные пройдет вторая волна масштабных протестов против политики Трампа

Протесты против Трампа охватят все 50 штатов (Фото: REUTERS/Roselle Che)

На фоне правительственного шатдауна и натиска Дональда Трампа по развертыванию Национальной гвардии в городах США, миллионы американцев готовятся выйти на протесты в эту субботу, 18 октября, сообщает CNN .

Более 2500 демонстраций запланировано по всем 50 штатам в рамках второго этапа протестов «No Kings».

Некоторые лидеры Республиканской партии охарактеризовали эти акции как антиамериканские. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что запланированные митинги способствуют правительственному шатдауну.

CNN отмечает, что во время первого этапа протестов «No Kings» Трамп, за пять месяцев в должности, издал сотни указов и других решений, направленных на ограничение гражданства по праву рождения, защиту прав трансгендерных людей, наказание студенческих протестов, инициативы по многообразию, равенству и инклюзии на федеральном уровне и многое другое.

Фото: REUTERS/Roselle Che

Также, напряжение из-за иммиграционных рейдов достигло пика протестами в Лос-Анджелесе, где Трамп федерализовал Национальную гвардию Калифорнии вопреки воле губернатора Гэвина Ньюсома — шаг, который эксперты охарактеризовали как беспрецедентное и опасное обострение президентской власти.

Согласно утверждениям организаторов протестов, администрация Трампа лишь «повысила ставки» за лето.

Агенты Миграционной и таможенной службы США, под давлением выполнить квоты на аресты, проводили рейды по всей стране, порой сталкиваясь с ожесточенными протестами от местных общин. Трамп призвал Министерство юстиции преследовать своих политических оппонентов, в частности бывшего директора ФБР Джеймса Коми и генерального прокурора Нью-Йорка Летицию Джеймс.

Мапа запланованих протестів / Фото: CNN

14 июня по всей территории США стартовали масштабные акции протеста против политики президента Дональда Трампа. Они проходили на фоне празднования 250-летия армии США, военного парада в Вашингтоне и 79-го дня рождения экс-президента.

Организаторы протестов — коалиция либеральных и продемократических групп — заявляли, что их цель заключается в противодействии авторитаризму, милитаризации демократии и приоритетам для миллиардеров.

16 октября Сенат США в девятый раз отклонил принятый Палатой представителей законопроект о временном финансировании федерального правительства, шатдаун продолжается.