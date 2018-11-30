Протест "желтых жилетов" в Брюсселе: полиция применила водометы и слезоточивый газ

В центре Брюсселя во время протеста граждан недовольных ростом цен на топливо произошли столкновения с полицией.
Об этом сообщает Le Soir.
Около 500 человек прошли маршем по центру Брюсселя. Люди пытались блокировать движение транспорта в центре города, в связи с этим между ними и полицией произошли столкновения.
В сотрудников полиции полетели камни и бутылки, в ответ стражи порядка применили водометы и слезоточивый газ.
Затем толпа переместилась в сторону Центрального вокзала.
В результате задержали несколько протестующих. Информации о пострадавших нет.
Напомним, что ранее по всей Франции начались протесты водителей против повышения цен на топливо. Протестующие перекрыли дороги и магистрали. В городах страны одновременно проходило около двух тысяч акций. Движение транспорта парализовано. Масштабная акция уже получила название протест "желтых жилетов". Участники митингов надели желтые светоотражающие жилеты.
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