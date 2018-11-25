Макрон осудил насилие в ходе протестов "желтых жилетов" во Франции

Эммануэль Макрон выступил с резкой критикой насилия на протестах "желтых жилетов" в стране

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил насилие в ходе протестов "желтых жилетов" в стране и пристыдил тех, из-за чьих действий пострадали силы правопорядка, граждане и журналисты.

"Спасибо нашим силам правопорядка за их смелость и профессионализм. Позор тем, кто напал на них. Позор тем, кто совершал насилие над другими гражданами и журналистами. Позор тем, кто пытался запугивать выборных должностных лиц. В республике нет места этому насилию", - написал Макрон в Twitter.

Merci à nos forces de l’ordre pour leur courage et leur professionnalisme. Honte à ceux qui les ont agressées. Honte à ceux qui ont violenté d’autres citoyens et des journalistes. Honte à ceux qui ont tenté d’intimider des élus. Pas de place pour ces violences dans la République. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24 ноября 2018 г.

Напомним, акции протеста, связанные с повышением цен на бензин и дизельное топливо, начались во Франции 17 ноября.

Утром 24 ноября протестующие, одетые в желтые жилеты, начали блокировать дороги и улицы по всей Франции. Масштабная акция уже получила название протест "желтых жилетов".

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Протестующие перекрыли дороги и магистрали страны. На третий день акции протестующие начали блокировать доступ к хранилищам с горючим.

К вечеру 24 ноября количество протестных акций по всей стране превысило 1,6 тысяч.

За четыре дня акции протеста погибли два человека, еще 552 пострадали. По всей Франции были задержаны 130 человек.

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался за повышение налогов на топливо, однако призвал участников протестов к диалогу. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство не собирается отменять налог, который привел к подорожанию бензина на заправках.