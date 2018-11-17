Масштабный протест "желтых жилетов" во Франции: дороги перекрыты, количество пострадавших приближается к 50

Во Франции проходит около двух тысяч акций одновременно

Во Франции в результаты масштабных протестов против повышения цен на топливо пострадали 47 человек.

Как сообщает francetvinfo.fr, три человека получили серьезные травмы.

При этом отмечается, что люди травмировались в результате ДТП, а не действий полиции. Водители пытались прорваться сквозь толпу участников протестов и ехать дальше.

24 человека были задержаны, 17 из них взяты под стражу.

Протестующие перекрыли дороги и магистрали по всей Франции. В городах страны одновременно проходит около двух тысяч акций. Движение транспорта парализовано.

Масштабная акция уже получила название протест "желтых жилетов". Участники митингов одели желтые светоотражающие жилеты.

Ранее сообщалось, что по всей Франции начались протесты водителей против повышения цен на топливо. Сообщалось об одном погибшем.