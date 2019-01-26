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Прорыв плотины в Бразилии: СМИ сообщили о первых погибших

Сегодня, 06:04
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ЕРА

Мэр муниципалитета Брумадинью Авимар де Мело заявил, что в результате прорыва дамбы в штате Минас-Жерайс погибло не менее 50 человек.

Он также сообщил, что прорыв дамбы продолжает угрожать людям, которые живут возле реки Параопеба, передает Hoje Em Dia.

"У нас нет более подробной информации, потому что все происходит очень быстро. Люди, которые живут рядом с рекой, должны уходить, потому что существует риск ее выхода из берегов", - заявил Авимар де Мело.

Напомним, что 25 января в районе Брумадинью, бразильский штат Минас-Жерайс, произошел прорыв плотины.

По меньшей мере 200 человек считаются пропавшими без вести.

Теги:   Бразилия

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