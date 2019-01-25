В Бразилии 200 человек пропали без вести после прорыва плотины Вчера, 22:17 3149 Цей матеріал також доступний українською @deputadoadelmo | Twitter. В Бразилии произошел прорыв плотины @deputadoadelmo | Twitter.

После прорыва плотины хвостохранилища горнодобывающей компании Vale в Бразилии по меньшей мере 200 человек считаются пропавшими без вести, сообщили местные спасатели.

В заявлении пожарной команды говорится, что в результате разрушения плотины на жилые дома обрушились потоки грязи, десятки людей оказались в ловушке, передает Reuters.

В компании Vale заявили, что в административных зданиях, которых накрыли потоки грязи и воды, находились работники.

О количестве погибших и раненых не сообщается.

По сообщениям властей, разлившиеся воды и грязь достигли местной общины Вила Фортеко, недалеко от города Брумадинью.

Напомним, что 25 января в районе Брумадинью, бразильский штат Минас-Жерайс, произошел прорыв плотины.