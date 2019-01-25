В Бразилии 200 человек пропали без вести после прорыва плотины
После прорыва плотины хвостохранилища горнодобывающей
компании Vale в Бразилии по меньшей мере 200 человек считаются пропавшими без
вести, сообщили местные спасатели.
В заявлении пожарной команды говорится, что в результате
разрушения плотины на жилые дома обрушились потоки грязи, десятки людей
оказались в ловушке, передает Reuters.
В компании Vale заявили, что в административных
зданиях, которых накрыли потоки грязи и воды, находились работники.
О количестве погибших и раненых не сообщается.
По сообщениям властей, разлившиеся воды и
грязь достигли местной общины Вила Фортеко, недалеко от города Брумадинью.
Напомним, что 25 января в районе Брумадинью, бразильский
штат Минас-Жерайс, произошел прорыв плотины.