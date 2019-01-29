Число погибших при прорыве дамбы в Бразилии возросло до 65 Сегодня, 04:12 684 Цей матеріал також доступний українською EPA 279 человек считаются пропавшими без вести EPA

В результате прорыва дамбы в бразильском штате Минас-Жерайс, по последним данным, погибли 65 человек.

Как передает бразильское издание O Globo, личности 31 жертвы уже установлены.



Еще 279 человек считаются пропавшими без вести.

Также отмечается, что 192 человека были спасены.

Напомним, 25 января в районе Брумадинью, бразильский штат Минас-Жерайс, произошел прорыв плотины.

27 января спасательные службы начали эвакуацию 24 тысяч человек из муниципалитета Брумандинью из-за высокой вероятности новой катастрофы. Позже эвакуацию остановили и заявили, что угроза миновала.