Число погибших при прорыве дамбы в Бразилии возросло до 65
В результате прорыва дамбы в бразильском штате Минас-Жерайс, по последним данным, погибли 65 человек.
Как передает бразильское издание O Globo, личности 31 жертвы уже установлены.
Еще 279 человек считаются пропавшими без вести.
Также отмечается, что 192 человека были спасены.
Напомним, 25 января в районе Брумадинью, бразильский штат Минас-Жерайс, произошел прорыв плотины.
27 января спасательные службы начали эвакуацию 24 тысяч человек из муниципалитета Брумандинью из-за высокой вероятности новой катастрофы. Позже эвакуацию остановили и заявили, что угроза миновала.