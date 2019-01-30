Прорыв плотины в Бразилии: количество жертв выросло до 84 Сегодня, 11:23 138 Цей матеріал також доступний українською EPA Число жертв в Бразилии выросло до 84 EPA

Число погибших в результате прорыва плотины в Бразилии увеличилось с 65 до 84.

Об этом сообщает AP со ссылкой на местные власти.

Лейтенант Флавио Годиньо из государственного агентства гражданской обороны штата Минас-Жерайс заявил, что число пропавших без вести составило 276.



Спасатели по-прежнему продолжают поиски выживших в районе Брумадинью, штат Минас-Жерайс.



Разрушение дамбы в Бразилии 25 января 2019 года в Бразилии произошло разрушение плотины.

Родственники погибших начали хоронить первых жертв. Вследствие этого увеличилось давление общественности на компанию Vale, которая является владелицей плотины.



Обрушение плотины произошло 25 января. Полиция задержала трех сотрудников бразильской горнодобывающей компании Vale и двух подрядчиков.

