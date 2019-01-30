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Прорыв плотины в Бразилии: количество жертв выросло до 84

Сегодня, 11:23
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EPA

Число жертв в Бразилии выросло до 84

Число погибших в результате прорыва плотины в Бразилии увеличилось с 65 до 84.

Об этом сообщает AP со ссылкой на местные власти.

Лейтенант Флавио Годиньо из государственного агентства гражданской обороны штата Минас-Жерайс заявил, что число пропавших без вести составило 276.

Спасатели по-прежнему продолжают поиски выживших в районе Брумадинью, штат Минас-Жерайс.

Разрушение дамбы в Бразилии

25 января 2019 года в Бразилии произошло разрушение плотины.

EPA

Родственники погибших начали хоронить первых жертв. Вследствие этого увеличилось давление общественности на компанию Vale, которая является владелицей плотины.

Обрушение плотины произошло 25 января. Полиция задержала трех сотрудников бразильской горнодобывающей компании Vale и двух подрядчиков.

Теги:   Бразилия

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