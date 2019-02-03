Прорыв плотины в Бразилии: число погибших выросло до 121 Сегодня, 17:49 215 Цей матеріал також доступний українською EPA Последствия прорыва плотины в Бразилии EPA

Число погибших в результате прорыва плотины в Бразилии за последние сутки выросло с 115 до 121. Личности 93 жертв установлены.

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на спасателей штата Минас-Жерайс.

После прорыва плотины у города Брумадиньйо 226 человек считаются пропавшими без вести. Хотя работа спасателей продолжается, власти заявляют, что шансов найти живых людей под толстым слоем почвы нет.



Разрушение дамбы в Бразилии 25 января 2019 года в Бразилии произошло разрушение плотины.

Напомним, что прорыв плотины хвостохранилища горнодобывающей компании Vale в сельском регионе Бразилии произошел 25 января. Среди пострадавших и погибших - местные жители и работники горнодобывающей компании.



В компании Vale заявили, что родственники жертв получат 100 000 долларов компенсации в течение трех дней.

В рамках расследования дела полиция Бразилии задержала трех сотрудников Vale и двух подрядчиков.