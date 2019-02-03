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Прорыв плотины в Бразилии: число погибших выросло до 121

Сегодня, 17:49
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EPA

Последствия прорыва плотины в Бразилии

Число погибших в результате прорыва плотины в Бразилии за последние сутки выросло с 115 до 121. Личности 93 жертв установлены.

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на спасателей штата Минас-Жерайс.

После прорыва плотины у города Брумадиньйо 226 человек считаются пропавшими без вести. Хотя работа спасателей продолжается, власти заявляют, что шансов найти живых людей под толстым слоем почвы нет.

Разрушение дамбы в Бразилии

25 января 2019 года в Бразилии произошло разрушение плотины.

EPA

Напомним, что прорыв плотины хвостохранилища горнодобывающей компании Vale в сельском регионе Бразилии произошел 25 января. Среди пострадавших и погибших - местные жители и работники горнодобывающей компании.

В компании Vale заявили, что родственники жертв получат 100 000 долларов компенсации в течение трех дней.

В рамках расследования дела полиция Бразилии задержала трех сотрудников Vale и двух подрядчиков.

Теги:   Бразилия

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