РФ восстанавливает запасы своих танков для нападения на НАТО и продолжения боевых действий в Украине (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россия наращивает производство танков Т-90 и восстанавливает довоенные запасы техники, что может свидетельствовать о ее намерении создать долгосрочную военную угрозу для НАТО, считают аналитики Института изучения войны (ISW).

Как отмечает Frontelligence Insight, внутренние документы главного российского производителя танков — завода Уралвагонзавод (УВЗ) — показывают, что предприятие планирует к 2028 году увеличить производство танков Т-90 на 80% по сравнению с уровнем 2024 года, а также начать выпуск новой модификации Т-90М2.

По оценкам аналитиков, планы УВЗ предусматривают модернизацию более двух тысяч танков моделей Т-90М, Т-90М2 и Т-72Б3М в период с 2026 по 2036 год. В отчете отмечается, что вместе с техникой, изготовленной в 2024—2025 годах, этого объема будет достаточно для полного восстановления танкового парка России перед возможной будущей крупномасштабной войной.

Согласно данным из открытых источников, Россия также увеличивает объемы ремонта танков Т-72. Аналитики Института изучения войны отмечают, что на фронте наблюдается заметное уменьшение использования российских танков. Это может свидетельствовать о том, что Москва накапливает технику и планирует модернизировать свои резервы как для дальнейших боевых действий в Украине, так и для возможного будущего противостояния с НАТО.

Эксперты считают, что Россия может представлять серьезную угрозу для Альянса еще до 2036 года — даже без полного обновления своего танкового арсенала. По данным ISW, российская армия способна восстанавливать свои человеческие ресурсы, несмотря на значительные потери в войне против Украины.

Аналитики считают, что Россия вероятно сможет сохранить значительную боевую мощь в течение нескольких месяцев после завершения активных боев в Украине и быстро перебросить ее на восточный фланг НАТО.

Они также отмечают, что российские военные разрабатывают новые концепции операций и тактики, которые позволяют вести широкомасштабные боевые действия без массового применения танков или бронетехники. Параллельно Москва работает над методами, которые делают невозможным противнику эффективно использовать собственные бронированные силы в большом масштабе.

Кроме того, по словам экспертов, российские вооруженные силы осваивают способы наносить удары по тылу врага и препятствовать его логистике с воздуха, не достигая полного доминирования в воздухе. Это позволяет создавать эффект воздушного перехвата без установления абсолютного преимущества в небе.

В то же время в ISW заявили, что пока нет признаков того, что российское военное командование будет ждать полного восстановления своих вооруженных сил, прежде чем усилить атаки против стран-членов НАТО. Эксперты считают, Россия может прибегнуть к агрессивным действиям еще до этого, если Альянс не сможет обеспечить достаточное сдерживание.

7 октября OSINT-аналитики заявили, что российская армия полностью исчерпала запас боеспособных танков в войне против Украины, но еще имеет почти три тысячи машин, требующих ремонта или уже не подлежащих восстановлению.

В августе ISW сообщал, что темпы потерь российских танков на поле боя продолжают снижаться и в июне и июле 2025 года достигли самых низких уровней за все время войны России против Украины.

Россия, вероятно, исчерпала значительную часть или все свои запасы танков Т-80, а также может экономить текущие запасы и накапливать более новые модели танков, одновременно истощая запасы других танков и бронетехники, включая более старые модели танков вроде Т-62.