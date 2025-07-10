Российские войска после месяцев непрерывных штурмов малыми группами на Торецком направлении пошли в наступление двумя танками, которые «зашиты как целые бункеры», в сторону позиций украинских военных. Об этом рассказали в 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.

«Но когда за дело взялась 28 ОМБр и смежные подразделения, вся эта импровизированная броня лишь оттянула неизбежное. Сначала „парочку“ задержала и повредила артиллерия, а впоследствии подтянулись и пилоты ББпС Спалах, подразделения Kurt & Company, R.V. 3-го МБ и наши смежники», — написали военные.

В 28-й ОМБр сообщили, что после нескольких точных ударов российские танки пытались маневрировать вдоль лесополос, чтобы безопасно высадить пехоту среди зеленых насаждений. Однако украинские военные нанесли мощный удар с помощью FPV-дронов, бомберов и беспилотников с элементами искусственного интеллекта.

По словам бойцов, в итоге десантироваться смогла лишь незначительная часть личного состава противника, и даже те, кто успел отойти, были уничтожены. Также удалось поджечь один из танков и вывести его из строя, а еще один — полностью уничтожить.

Как уточнил DeepState, на видео засветились так называемые танки-сараи, которые РФ использует для штурмов. По словам военных, на уничтожение одного из них ушло около шести десятков FPV-дронов, ведь было очень трудно найти слабое место.

На видео видно, как некоторые дроны застряли сверху этого «одоробла», отмечают аналитики. Как пояснил DeepState, уничтожение такой техники является важным, поскольку она может перевозить не только пехоту, но и средства радиоэлектронной борьбы, которые обеспечивают продвижение другой техники. Кроме того, внутри могут быть минные тралы, которые расчищают проход для дальнейших штурмов, в том числе и для мотоциклетных групп.

«Креативности в войне нет предела», — отмечают аналитики.