Министерство промышленности и торговли страны-агрессора РФ будет присваивать регионам рейтинг «дронификации» — чтобы стимулировать развитие производства БПлА на всей территории России.

Об этом 3 ноября сообщает издание Defense News.

Рейтинг будет рассчитываться на основе десяти критериев, которые считаются ключевыми для успешного развития дронов — включая наличие соответствующей инфраструктуры, доступ к целевому финансированию и количество штатных операторов дронов, работающих в регионе.

Как пишет издание, с 2026 года участие в оценивании будет обязательным для всех субъектов РФ — в первом раунде оценивания 2025 года участвовали 47 регионов. Самый высокий рейтинг получила Республика Башкортостан.

Второе место заняли Самарская, Сахалинская и Новгородская области, а также Ульяновская и Ямало-Ненецкая области. На девятом месте оказалась Москва, а Санкт-Петербург — 12, хотя этот мегаполис получил самый высокий балл в категории промышленной инфраструктуры.

По данным Defense News, эту идею предложил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак. Чиновник считает, что нужно развивать «чисто гражданский проект, который направлен на содействие созданию нового сектора экономики на основе БПлА».

Однако, как отметили в издании, программы по производству дронов, существующие в России, формально имели гражданское назначение — неоднократно находили военное применение, в частности в войне Москвы против Украины.

«Это касается продажи гражданских дронов для военного использования, а также правительственных проектов по обучению школьников строить и эксплуатировать дроны», — написали в Defense News

Более того, в 2023 году правительство РФ обнародовало программу развития беспилотной авиации в стране до конца десятилетия. Планируется, что Россия инвестирует в эту инициативу от 8,2 млрд до 12,4 млрд долларов. Более того, конкретным проектам, связанным с дронами, обещают дополнительные источники финансирования и программы, подытожили в издании.

26 июля телеканал CNN писал, что на заводе Алабуга в Татарстане, где производят дроны типа Shahed, ускорили строительство общежитий и производственных помещений — поскольку, по всей вероятности, Кремль настроен на увеличение объемов производства.

В декабре CNN сообщил, что в период с января по сентябрь 2024 года Алабуга изготовила более 5700 дронов Shahed, это вдвое больше, чем в январе и сентябре 2023 года. Телеканал выяснил, что к строительству также привлекаются подростки. 4 июля летний лагерь под названием Алабуга Буд официально открылся на этом объекте, говорится в соцсетях завода.

Украина периодически атакует Алабугу дронами. В частности, в 2025 году город был под ударом в апреле, мае, а также в июне.

31 июля в Defense Express сообщили, что Россия выделяет сотни миллиардов рублей на поддержку и развитие производства БпЛА, а работают над этим 900 компаний, большинство из которых (70%) — малый и средний бизнес.

8 октября издание Милитарный отметило, что РФ продемонстрировала испытания нового дрона-перехватчика, при создании которого оккупанты могли скопировать украинские технологические разработки. Причем дрон-перехватчик РФ построен по типичной для перехватчиков схеме с вертикальным взлетом и четырьмя двигателями.

Эксперты обращали внимание, что новый российский дрон имеет много общего с украинским перехватчиком Sting. Существовала вероятность, что при создании своего аппарата россияне могли использовать некоторые технические решения из украинских моделей, которые уже доказали свою эффективность в борьбе с различными типами беспилотников, подытожили в издании.