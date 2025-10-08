Россияне похвастались новым дроном-перехватчиком: разработку могли скопировать с украинского Sting — СМИ

8 октября, 17:07
Дрон перехватчик от российской НПЦ БАСиРТК (Фото: НПЦ БАСиРТК)

Россия продемонстрировала испытания нового дрона-перехватчика, при создании которого россияне могли скопировать украинские технологические разработки.

Новый беспилотник представил научно-производственный центр беспилотных авиационных систем и робототехнических комплексов НПЦ БАСиРТК, пишет Милитарный.

Дрон-перехватчик РФ построен по типичной для перехватчиков схеме с вертикальным взлетом и четырьмя двигателями. На опубликованных кадрах показаны только полеты аппарата — зависание и полет в горизонтальной плоскости.

https://www.youtube.com/watch?v=wzvVnZYzn-0

О технических характеристиках «новинки» пока не сообщается. Согласно заявлению разработчиков, дрон предназначен для мониторинга морской ситуации и охраны инфраструктурных объектов.

Эксперты обращают внимание, что новый российский дрон имеет много общего с украинским перехватчиком Sting. Существует вероятность, что при создании своего аппарата россияне могли использовать некоторые технические решения из украинских моделей, которые уже доказали свою эффективность в борьбе с различными типами беспилотников.

Украинский Sting имеет классическую форму квадрокоптера с большим куполом посередине, где расположены боевая часть и камера. Дроном управляют с земли через VR-очки, которые обеспечивают оператору точный обзор во время полета. Также устройство оснащено системой наведения на основе искусственного интеллекта, что помогает точнее поражать вражеские цели.

Недавно Sting продемонстрировал свои возможности в Дании — украинские операторы во время показательных учений уничтожили несколько беспилотников в воздухе. Во время одного из маневров дрон успешно поразил датский аппарат Banshee, который использовался для имитации воздушной угрозы.

