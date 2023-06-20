Буданов сообщил, что конфликт Пригожина и российского Минобороны вполне реален 20 июня, 20:43 Кирилл Буданов (Фото:Скриншот видео ГУР Минобороны/Telegram)

Конфликт главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина и российского Минобороны, по данным украинской разведки, вполне реален.

Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

«Я никак это не назову игрой на публику и даже фейком. Это совсем не туда. Этот конфликт вполне реален, и они его, в принципе, и не скрывают», — сказал глава разведки.

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Буданов уточнил, что Пригожин говорит больше правды о ситуации на фронте. Также глава ГУР отметил, что если послушать отчеты официального спикера Минобороны РФ Игоря Конашенкова, «то там все хорошо, они побеждают, куда-то двигаются и так далее».

«Пригожин говорит, что наоборот: посмотрите вокруг, это точно победоносная война, нам здесь в принципе уже не победить. Посмотрите, какие просчеты, стрелять нечем, что делать войско вообще не понимает, оно не обучено и так далее. Потому это фейком не назовешь. Это просто встречное сражение правды с неправдой», — заявил руководитель ГУР.

Ранее в Британской разведке заявили, что контракт, который Пригожин предложил Минобороны РФ, является «повышением ставок» и умышленной попыткой подрывать авторитет военного руководства РФ.