Пригожин озвучил новую порцию критики в адрес Кремля, назвав вторжение РФ в Украину «бездарной операцией» 23 июня, 14:36 Пригожин признал, что озвученные Кремлем лживые цели вторжения в Украину не соответствуют действительности (Фото:Press service of Concord/Handout via Reuters)

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что минобороны страны-агрессора РФ обманывало россиян и российского диктатора Владимира Путина, готовя вторжение в Украину.

Об этом он сказал в интервью с критикой в адрес Кремля, которое опубликовала его пресс-служба.

«Бездарно спланированная операция. Кучка недоумков почему-то решила, что они настолько хитрожопые, что никто не поймет, чем они занимаются во время учений, и никто не остановит их, когда они пойдут в Киев», — сказал Пригожин.

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Главарь ЧВК уверен, что российские оккупационные войска, «никто бы и не остановил», если бы «дегенераты не выстроили длиннющие колонны» и «не отправили голых и босых солдат».

Он также заявил, что все озвученные ранее Москвой лживые цели нападения на Украину не соответствуют действительности.

По мнению Пригожина, еще во время ООС на Донбассе с президентом Украины Владимиром Зеленским якобы можно было договориться и обойтись без большой войны.

«Насколько я погружен в эту историю, Зеленский, когда стал президентом, был готов к любым договоренностям. Все, что нужно было сделать, это слезть с Олимпа, пойти и договориться», — сказал он.

Глава ЧВК Вагнера также считает, что истинной целью вторжения была экономическая составляющая.

«Медведчук ждал, когда придут российские войска, Зеленский убежит, все сложат оружие, и он станет президентом этой Украины. Задача была в материальных активах, которые необходимо будет поделить после того, как они возьмут ее под контроль», — резюмировал Пригожин.

Во время кампании по оккупации Бахмута Пригожин критиковал Шойгу и военное руководство РФ за то, что они якобы не давали снаряды его бойцам.

В мае Пригожин записал видео, в котором он, стоя ни фоне тел «вагнеровцев», назвал Шойгу и начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова «с*ками, жирующими в кабинетах».